Bursa'da yollarda bayram yoğunluğu
Bursa'da yollarda bayram yoğunluğu Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen tatilciler yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
03.08.2020 18:00 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:31
Bursa'da yollarda bayram yoğunluğu
BURSA - Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen tatilciler yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
İstanbul'dan Ege bölgesine tatile gidenler dönüş yolculuğuna başladı. Dönüşü bayramın son gününe bırakan tatilciler, İzmir-İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. İzmir İstanbul yolunun Bursa girişinde araçların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Yollarda araçların yoğunluktan yer yer durduğu görüldü.
Kaynak: İHA