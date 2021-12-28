Bursa'da yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü - Haberler
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Bursa'da yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Bursa'da yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü
AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi Başak Caddesi'nde seyreden B.A. (24) idaresindeki 16 AFG 940 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Kerime Çelik'e (65) çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Çelik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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