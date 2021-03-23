Bursa'da yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi
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Bursa'da yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi

23.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:10
Bursa'da yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaş tarafından yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaş tarafından yolda bulunan içi altın ve para dolu çanta, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Kaya, Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde içinde 8 bilezik, 2 çeyrek altın ve 2 bin 865 lira bulunan bir çanta buldu.

Durumu polise bildiren Kaya, çantayı Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim etti.

Öğle saatlerinde polis merkezine giden Rıdvan Baskın ve Hacer Baskın, kaybettikleri altın ve paralarla ilgili müracaatta bulunmak istedi.

Yapılan incelemede çantanın Baskın çifte ait olduğunu tespit eden ekip, ziynet eşyaları ve paraları sahiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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