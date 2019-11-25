Bursa'da yolcu ve yük taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

25.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16

Bursa'da şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık-1 Mart tarihlerini kapsayan kış lastiği uygulamasının, il merkezi ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, minibüs, çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde denetleneceği bildirildi.

Açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması şartlarının aranacağı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlarla ilgili sorumlulara 625 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA