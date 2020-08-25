Bursa'da yolcu otobüsünde faciadan dönüldü...O anlar kamerada
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Bursa'da yolcu otobüsünde faciadan dönüldü...O anlar kamerada

- (Özel) Bursa'da yolcu otobüsünde faciadan dönüldü.

25.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:31

- (Özel) Bursa'da yolcu otobüsünde faciadan dönüldü...O anlar kamerada

Belediye otobüs şoförü kaldırıma uzanan işyerinin tentesini hesaplayamayınca, 3 metre uzayan demir otobüsün camını kırarak içeriye girdi

O esnada otobüste kimsenin olmaması faciayı önledi

BURSA - Bursa'da yol kenarına park eden tırı geçmek isteyen yolcu otobüs sürücüsü, bir iş yerinin tentesine çarptı. Yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Şans eseri o esnada otobüste fazla yolcu olmaması muhtemel bir faciayı engelledi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TAT 82 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam tırı sollayacağı esnada mesafeyi kestiremeyen sürücü, yol kenarında bulunan bir iş yerinin tentesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri yolculara bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bursa'da yolcu otobüsünde faciadan dönüldü...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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