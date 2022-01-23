Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Kaza, İnegöl ilçesi, Bursa- Ankara kara yolunda Sulhiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara'ya giden Murat Başakçı (40) yönetimindeki 16 ES 448 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkınca, Engin Saylan (45) idaresindeki 16 L 1317 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki kar yığınına saplandı. Kazada otobüsteki yolculardan Kağan Özen (25) ve Funda Burhan (20) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araçlar çekici ile kaldırılırken, diğer yolcular gelen başka bir otobüsle yola devam etti.