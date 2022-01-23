Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a çarptı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi, Bursa- Ankara kara yolunda Sulhiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara'ya giden Murat Başakçı (40) yönetimindeki 16 ES 448 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkınca, Engin Saylan (45) idaresindeki 16 L 1317 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki kar yığınına saplandı. Kazada otobüsteki yolculardan Kağan Özen (25) ve Funda Burhan (20) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araçlar çekici ile kaldırılırken, diğer yolcular gelen başka bir otobüsle yola devam etti.


- Bursa
Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Ankara, İnegöl, Bursa, kar, Güncel, Haber

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