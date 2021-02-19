Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

19.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:19
Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda ters yönden giden otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda ters yönden giden otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, 03.30 sularında gerçekleşti. Ters yönde seyreden ve içinde Hasan Barca ve Raifcan Kaplan'ın bulunduğu 07 BAV 32 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi kuzey gişeleri yakınında, İstanbul yönünden Bursa istikametine giden Metro Turizm'e ait S.C. idaresindeki 59 EH 252 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkıştıkları yerde hayatlarını kaybettikleri belirlenen Barca ve Kaplan'ın cesetleri, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan otobüs yolcusu 10 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüs sürücüsü S.C. de Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:46:09. #1.15#
title