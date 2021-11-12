Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa'da, yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Bursa'da, yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Vehbi Ö. idaresindeki 16 ABN 007 plakalı minibüs, Bursa çevre yolu Ankara istikameti Demirtaş viyadüğü yakınlarında Nazlı Ş. yönetimindeki 16 KNC 61 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobilde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki alevler diğer sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.
Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bursa çevre yolu Ankara istikametinde bir süre ulaşım aksadı.
AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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