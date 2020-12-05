Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu.

Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da trafiğin yoğun olduğu yola atlayan kedi, zincirleme kazaya sebep oldu. 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Kasım günü İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Aynı yöne giden iki otomobil de diğer araçlarla aynı kazaya karıştı. Can kaybının yaşanmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR