Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

05.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:32

Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu.

Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da trafiğin yoğun olduğu yola atlayan kedi, zincirleme kazaya sebep oldu. 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Kasım günü İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Aynı yöne giden iki otomobil de diğer araçlarla aynı kazaya karıştı. Can kaybının yaşanmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

İlgili Haberler

Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika | Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldı...O anlar kameraya yansıdı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldı...O anlar kameraya yansıdı
Çaldığı dubayı otomobilin üzerine koyup, ters yönde yoluna devam etti...O anlar kamerada
Çaldığı dubayı otomobilin üzerine koyup, ters yönde yoluna devam etti...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da yola atlayan kedi zincirleme kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:36:11. #1.15#
title