Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
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Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı

Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sokak arasında otomobil sürücülerinin yol verme kavgasında bıçaklar konuştu.

Bursa'da sokak arasında otomobil sürücülerinin yol verme kavgasında bıçaklar konuştu. Abi ve kardeş bıçakla yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Beyazıt Mahallesinde, Eğitim lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ç. idaresindeki otomobille karşılaştı. Sürücüler arasında sokak arasından geçecekleri sırada anlaşmazlık yaşandı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle iki grup sakinleştirilirken, M.Ç. ve beraberindeki iki kişi kırmızı ışıkta duran Y.K. ve Ö.K.'nın içerisinde bulunduğu araca gelerek saldırmaya başladı. Bu sırada yol ortasında kavgaya tutuşan iki gruba çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, elinde bıçak bulunan M.Ç., abi ve kardeş olan Y.K. ve Ö.K.'yi yaralayarak tekrar araçlarına binerek kaçtı.

Kavgayı gören esnaf ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı abi ve kardeş kendi otomobilleriyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheli ve beraberindeki iki kişi ise, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol ağzında iki araç sürücüsünün yol verme meselesinden dolayı tartıştığı ve beyaz otomobilin ara sokağa dönerek içerisinden üç kişinin inerek, kırmızı ışıkta duran kırmızı aracın yanına gittikleri görülüyor. Burada iki grubun tartışmaya başladığı ve bir kişinin bıçaklandığı görülüyor. Vatandaşların müdahalesiyle iki grubun ayrıldığı ve bıçaklı saldırganların beyaz otomobile binerek kaçtığı da kameralar ayansıdı. - BURSA

Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı
Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yol verme kavgasında böyle kavga ettiler: 2 yaralı - Haberler
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