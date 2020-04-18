Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolun kenarındaki bir çuvalda Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolun kenarındaki bir çuvalda Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Bir kişinin, kardeşinin cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Afganistanlı İ.K'yi (35) gözaltına aldı.

İ.K'nin ifadesi doğrultusunda, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kurtul mevkisine giderek bölgede araştırma yapan ekipler, yol kenarında çuval içinde ambalaj naylonu ile sarılmış Afganistan uyruklu Hakim Muhammed'in (35) cesediyle karşılaştı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Hakim Muhammed'i tek kurşunla öldürdüğü öne sürülen İ.K'ye yardım ettikleri iddiasıyla Afganistanlı G.M. (26), H.Y. (25) ve A.M. (26) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ve A.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

G.M. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA