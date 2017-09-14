Bursa'da Yol Kenarında Fuhuş Operasyonu: 32 Gözaltı

BURSA Emniyet Müdürmüğü ekipleri, yol kenarında fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 22 kadın, 8 travesti ve onlarla birlikte olan 2 erkeği gözaltına aldı. Gözaltına alınan hayat kadınlarından bazılarının hamile olduğu belirtildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Merinos, Beşyol ile Kükürtlü kavşaklarında otostop yaparak fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen 8 travesti, 22 kadın ve onlarla birlik oldukları öne sürülen 2 erkek gözaltına alındı. Ayrıca Trafik ekipleri araçlarıyla yol kenarında pazarlık yapmak amacıyla bekleyen 30 aracın sürücüsüne trafiği tehlikeye atmak suçundan 2 bin 130 TL ceza uyguladı. Operasyonda yakalanan bazı hayat kadınlarının hamile olduğu, buna rağmen fuhuş yapmaya devam ettiği ifade edildi.



- Bursa