Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Fındıklı yolu ile ile Kale yolu kavşağı yakınlarında, Fadıl D. (64) idaresindeki 77 BB 440 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayı görenler tarafından araçtan çıkarılan ve hafif yaralanan tır sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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