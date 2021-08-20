Bursa'da yokuş aşağı ilerleyen kamyon devrildi

Yenişehir'den İznik istikametine yokuş aşağıya ilerleyen kamyon virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Yenişehir'den İznik istikametine yokuş aşağıya ilerleyen kamyon virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Yenişehir İznik yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, viraja giren kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yolun kontrollü şekilde akışı sağlandı. Kamyon sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı