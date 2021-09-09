Bursa'da yok artık dedirtecek olay
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Bursa'da yok artık dedirtecek olay

Bursa'da yok artık dedirtecek olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.

Bursa'da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.

Olay şehrin göbeğindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, kaldırımda yürürken, telefoncu dükkanı önünde bulunan kulaklığı fark etti. Şüpheli, müşteri gibi kulaklığı incelemeye başladı. Bir süre sonra çevreye bakan şahıs, kulaklığı alarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Bursa'da yok artık dedirtecek olay
Bursa'da yok artık dedirtecek olay
Bursa'da yok artık dedirtecek olay
Bursa'da yok artık dedirtecek olay
Bursa'da yok artık dedirtecek olay
Bursa'da yok artık dedirtecek olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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