Bursa'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkili oldu.
Özellikle Alanyurt, Kozluca, Mesudiye mahalleleri ile Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Bölgede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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