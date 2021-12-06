Bursa'da yoğun sis

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Orhangazi'de yoğun sis, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Polis ekipler, belli mesafe aralıklarla kontrol noktası oluşturarak sürücüleri uyardı. Yoğun sisin etkili olmasıyla da İznik Gölü'nde de seyirlik görüntüler ortaya çıktı.