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Bursa'da yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel
Bursa'da yoğun sis

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Orhangazi'de yoğun sis, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Polis ekipler, belli mesafe aralıklarla kontrol noktası oluşturarak sürücüleri uyardı. Yoğun sisin etkili olmasıyla da İznik Gölü'nde de seyirlik görüntüler ortaya çıktı.


Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Bursa'da yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

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