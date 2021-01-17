Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
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Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

17.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:10

Bursa'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler bazı noktalarda güçlük çekti.

Bursa'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler bazı noktalarda güçlük çekti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı kentte, belediye ve kara yolları ekipleri tuzlama ve kar küreme araçlarıyla, kapanan yolları açmak için çalışma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sürücüler özellikle Bursa-Mudanya kara yolunda zor anlar yaşadı.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan ve zincirsiz yola çıkanlar, Mudanya Devlet Hastanesi yakınındaki rampada zorlandı. Patinaj yapan bazı araçların sürücüleri, rampayı çıkamadan geri döndü.

Bursa'da bu geceden itibaren kar yağışının etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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