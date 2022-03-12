Bursa'da yoğun kar yağışı

BURSA'da önceki gün başlayan, dün gece de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanma, hasarlı kazalara neden olurken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, dün gece yarısı etkisini arttırırken, sürücüler zor anlar yaşadı, buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerinde ise 30 santime ulaştı. Şehrin ana yollarında trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Ekipler, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da ise kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı. Uludağ'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 15, en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.