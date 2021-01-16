Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)

16.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:57
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)

ARAÇLARIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİBursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi Ege Sokak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi.

ARAÇLARIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi Ege Sokak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi. Üzerinde biriken kar kütlesinin ardından kökünden devrilen ağaç, park halindeki iki otomobilde hasar oluşturdu. Araç sürücüleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı elektrikli testere yardımıyla parçalara ayırarak, otomobillerin üstünden kaldırdı.

AMBULANS İÇİN YOL TEMİZLENDİKestel ilçesi Gözede Mahallesi'nde ise rahatsızlanan bir hasta için yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kapanan yolda ilerleyemedi. Durumun haber verilmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolda kar kürüme çalışması yapıldı. Açılan yolda ilerleyen ambulans, mahalleden aldığı hastayı sağlık merkezine ulaştırdı.

Ekiplerin yol açma videosunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Kestel, Gözede Mahallemizde ambulansın yolunu açıyoruz. Önceliğimiz sağlık, önceliğimiz vatandaşımıza hizmet" ifadelerine yer verildi.

Muammer İRTEM/BURSA,


Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Kim Kardashian Jennifer Lopez
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Yatırım Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 23:02:36. #1.15#
title