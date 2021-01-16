Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi (2)

KAR YAĞIŞI KAZAYA SEBEP OLDU

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam etti. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa- Ankara karayolu Avarlar Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 1 saatlik çalışmanın ardından yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM