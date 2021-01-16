Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi

16.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:24
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede park, bahçe ve yollar beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının kent genelinde yarına kadar devam edeceği öğrenildi. Kar kalınlığı 11 santimetreye ulaşırken, bazı araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yolları tuzlama ve açma çalışmalarına başladı.


Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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