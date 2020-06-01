Bursa'da yoğun bakım sıkıntısı çekilmedi!
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Bursa'da yoğun bakım sıkıntısı çekilmedi!

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını süresi boyunca yoğun bakım sıkıntısı çekmediklerini belirtti.

Bursa'da yoğun bakım sıkıntısı çekilmedi!
01.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:08

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ABD ve İngiltere gibi birçok gelişmiş ülkede sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar ortaya çıkarken, Türkiye aldığı tedbirlerle bu süreci kontrollü ve düzgün bir şekilde götüren nadir ülkelerden biri oldu. Bursa'da ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi olmak üzere açılışı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Güney Marmara bölgesine hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, pandemi ile mücadelede de Türkiye'nin kalelerinden biri oldu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Covid-19'un Türkiye'de görülmesinden bugüne kadar yoğun bakımlarda yürüttükleri mücadeleyi anlattı. Kaşıkcı, Koronavirüs sürecinin başlamasının ardından hastanelere gelen hastaların ilk olarak hastane önünde kurulan triaj çadırlarında müdahale edildiğini belirterek, "Daha sonrasında hastanın klinik durumuna göre değerlendirme yapılıyor. Vaka sayısı ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı Türkiye ortalamasının da altında. Fiziki şartlarımız ve ekipmanlarımızın iyi olması ile birlikte kaliteli bir ekibimizin de olmasının çok büyük önemi var. Başarılı bir şekilde de bu süreci yürütüyoruz" dedi.

Kaşıkcı: Yoğun Bakım Hizmetlerinde Aksama Olmadı

Tüm sağlık çalışanları olarak çok büyük bir mücadele verdiklerini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Bursa olarak çok önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. O nedenle tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Bu süreçte ekiplerimiz hep buradaydı. Büyük özverili ile çalıştılar. Bu süreçte gerek Sağlık Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezimizle, gerekse hastanelerimizle toplantılar yaparak, süreci takip ettik. Bursa genelinde bin 307 yoğun bakım yatağımız mevcut. Bu süreçte hiçbir şekilde yoğun bakım yatak sıkıntısı çekmedik. Yoğun bakımlarda her zaman boş yataklarımız oldu ve ihtiyacı olan bütün hastalarımıza yoğun bakım hizmeti verdik."

Demir: Önceden Önlem Alındı

Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mehmet Demir ise, "Yoğun bakım bu işin en zor kısmı. Çok zorlu bu süreci güçlü sağlık çalışanı kadrosu sayesinde hafiflettik" dedi.

Bazen zorlansak da, hastanelerin çabuk toparladığını belirten Doç. Dr. Mehmet Demir, "Pandemi sürecinin daha ilk vaka gözükmeden iyi, orta ve kötü senaryolara göre hastanelerimize özel planlar gerçekleştirdik. Gerek hastane, gerekse yoğun bakım yatışları için simülasyon yapıldı. Bursa olarak yapılan çalışmaların avantajını yaşadıklarını" ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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