Bursa'da, YKS'de derece yapan öğrenciler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10'a ve ilk 100'e giren öğrencileri ödüllendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10'a ve ilk 100'e giren öğrencileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınav öncesi öğrencileri motive etmek için Türkiye genelinde ilk 10'a girenleri Cumhuriyet altını ve tablet, ilk 100'e girenleri ise tabletle ödüllendireceklerini duyuran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, derece yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Yıldırım Millet Kıraathanesi'ndeki buluşmaya ilk 10'a giren 3 öğrenci ile ilk 100'e girme başarısı gösteren 17 öğrenci katıldı.

Öğrencileri kutlayan Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

"Üzülerek söylüyorum, Türkiye'de üniversite okuyunca memur olmak gibi anlayış var. Ufkunuzu, vizyonunuzu lütfen büyük tutun. Türkiye güçlü bir ülke. Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuna, 5'inci, 6'ncı büyük ekonomisine sahibiz. İstanbul'da, Ankara'da eğitimler alacaksınız. Yurt dışında çok başarılı şirketler var. Geniş bir saha var. Yeter ki gayret edin, başarılı olun. Özelde hepinizi tebrik ediyorum. Elde ettiğiniz başarılar özel başarılar. Unutmayın, ülkenin kaliteli beyin gücüne ihtiyacı var. Ben sizlerde o ışığı gördüm."

Aktaş daha sonra Türkiye genelinde ilk 10'a giren 3 öğrenciye Cumhuriyet altını ve tablet, ilk 100'e giren 17 öğrenciye ise tablet hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler