Bursa'da yılın son Süper Ay'ı
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Bursa'da yılın son Süper Ay'ı

Bursa'da yılın son Süper Ay'ı
07.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:24

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu. Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle doyumsuz görüntü oluşturdu.

Ay'ın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart'ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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