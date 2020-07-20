Bursa'da yılın ilk yarısında 1898 yeni firma kuruldu Türkiye'de sanayi ve ticaretin öncü kentlerinden Bursa'da yılın ilk yarısında 1898 yeni firmanın kurulduğu bildirildi.

Türkiye'de sanayi ve ticaretin öncü kentlerinden Bursa'da yılın ilk yarısında 1898 yeni firmanın kurulduğu bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, ocak-haziran döneminde geçen senenin aynı aylarına göre yeni kurulan firma sayısında yüzde 6 artış yaşandı.

Normalleşme takviminin başladığı haziran ayında ise yeni kurulan firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, bir önceki aya göre de yüzde 144 artarak 393'e ulaştı. Bu ayda en fazla firma açılan 5 sektör ise gıda, hizmet, inşaat, tekstil ve otomotiv oldu.

Bursa'da yılın ilk 6 ayında kapanan firma sayısı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,8 azalışla 508 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin salgın sürecinde uyguladığı politikalarla pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştığına dikkati çekti.

Hükümet tarafından kısa çalışma ödeneğinden kredi paketlerine, vergi düzenlemelerinden nakdi yardımlara kadar sağlanan desteklerin salgının ekonomiye etkilerini sınırladığını belirten Burkay, "Normalleşme takviminin başlamasıyla sağlanan bu desteklerin ekonomik verilere olumlu yönde yansıdığını görüyoruz. Bursa'da haziran ayında sanayide elektrik tüketimi ve kapasite kullanım oranlarında artışlar yaşandı. Buna bağlı olarak ihracatta da toparlanma süreci başladı. İş dünyamızın mücadele azmi ile önümüzdeki aylarda çok daha iyi bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran ayında Bursa'da kurulan firma sayısındaki artışın da ekonomideki canlanmanın önemli bir göstergesi olduğuna değinen Burkay, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız süreçte risklere değil fırsatlara odaklanan iş dünyamız, daha fazla üretim ve ihracat için gayret göstermeye devam ediyor. Küresel ekonomide ciddi bir güven bunalımının yaşandığı böylesi bir dönemde ilimizde yeni kurulan firma sayısındaki artış, müteşebbislerimizin güçlü üretme arzusu ve Türkiye ekonomisine duydukları güvenin bir neticesidir. Ülkemizin aydınlık yarınları için çalışan tüm müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Yeni kurulan işletmelerimizin katkılarıyla toparlanma hızımızın daha da artacağına inanıyorum."

Kaynak: AA