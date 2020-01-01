Bursa'da yılın ilk sabah namazında vatandaşlar camileri doldurdu

01.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:46

Bursa'daki Ulu Cami ile Emir Sultan ve Yeşil camileri 2020 yılının ilk sabah namazını kılmak isteyen vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Şehir içinden ve şehir dışından sabah namazı için Ulu Cami ile Emir Sultan ve Yeşil camilerine gelenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle kimi vatandaşlar, namazını camilerin avlusunda kılmak zorunda kaldı.

Ulu Cami'de İl Müftüsü İzani Turan tarafından kıldırılan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara çorba ikram etti.

Sabah namazı için Ulu Cami'ye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da caminin avlusunda vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla yeni bir takvim yılının başladığını söyledi.

Yılın ilk günün ilk sabahında Ulu Cami'nin adeta dolup taştığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Cemaatimize çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz eşiyle çocuğuyla camiye koşup geldi. Yeni yıl kutlaması bizim kültürümüzde ve inancımızda olan bir uygulama değil tatil gününü bahane ederek hemşehrilerimiz ve şehir dışarıdan gelen misafirlerimiz akın akın buralara gelip özellikle Bursa'nın merkez camisi olan Ulu Cami'yi doldurdu. Emir Sultan ve 2. Murad camileri de sabah namazında doluydu. Burada ve bu ortamda bir araya gelmek gerçekten önemli ve değerli. Popüler kültürün empoze etmeye çalıştığı yeni yıl kutlamalarının aksine burada insanlar birlik ve beraberlik içinde Ulu Cami'nin coşkusu içinde bir araya geldi."

Aktaş, 2020 yılının Türkiye'ye, Bursa'ya ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA