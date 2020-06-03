Bursa'da yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı
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Bursa'da yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı
03.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:00

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Osmangazi ilçesi Odunluk Mahallesi'ne yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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