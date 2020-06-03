Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu 9 keçi telef oldu
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:13
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Karalar Mahallesi'nde besicilik yapan İrfan Sönmez'in otlatmak için yaylaya götürdükleri hayvanlarının üzerine yıldırım isabet etti.
Olayda, Sönmez'e ait 9 keçi telef oldu.
Sönmez, geçimini bu hayvanlardan sağladığını belirterek yetkililerden yardım talep etti.
Kaynak: AA