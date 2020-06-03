Bursa'da yıldırım böyle düştü
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Bursa'da yıldırım böyle düştü

Bursa'da yıldırım böyle düştü Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle dönerken, yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

03.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:40

Bursa'da yıldırım böyle düştü

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle dönerken, yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Osmangazi ilçesine Odunluk Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da yıldırım böyle düştü

Kaynak: İHA

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