Bursa'da yıldırım böyle düştü Bursa'da yıldırım böyle düştü Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle dönerken, yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da yıldırım böyle düştü BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle dönerken, yıldırımın düşme anı ise amatör kameraya yansıdı. Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Osmangazi ilçesine Odunluk Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak: İHA