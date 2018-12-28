Bursa'da Yılbaşı Tedbirleri

Bursa'da, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için kentte ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bursalıların, yılbaşı nedeniyle 31 Aralık 2018 pazartesi akşamı ve 1 Ocak 2019 salı gününü huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak için bir dizi tedbirler alındığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğünün, vatandaşların rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak BursaRay'ın seferlerini uzattığı belirtildi.

Açıklamada, "Buna göre, 31 Aralık Pazartesi akşamı BursaRay işletimi 02.00'a kadar sürecektir. Buna göre, 31 Aralık Cumartesi akşamı tren işletimi 02.00'ye kadar sürecektir. Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, vatandaşlarımız ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabileceklerdir. Ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0 850 850 99 16 numarasıyla ulaşım hattına bildirebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinin kentte vatandaşların daha iyi bir ortamda yeni yılı karşılayabilmeleri için yaptığı çalışmalar ise şu şekilde sıralandı:

"Kentte vatandaşların daha iyi ve huzurlu bir ortamda yeni yılı karşılayabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 31 Aralık Pazartesi ile 1 Ocak Salı tarihlerinde, vatandaşlardan şahsen veya 4441600, 7163330, 2615240 ve Alo Belediye 153 numaralı telefonlara gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracaktır. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla 'Trafik Denetleme Zabıta Amirliği'nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği'nde yeterli sayıda personel görevlendirilecektir."

İlgili diğer kurumlarca alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 28 ayrı grupta 536 itfaiye personeli ve 112 araçla, 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek olup, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 716 34 17 numaralı telefonlarla yangın ihbar hattına ulaşılabilecektir. Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde 153 numaralı telefona başvurulabilecektir."

Açıklamada, BUSKİ Genel Müdürlüğünün bakım ve onarım ekiplerinin de yeni yılda hizmet vereceği, vatandaşların su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini Alo 185 Çağrı Merkezi'ne telefonla bildirerek, yardım isteyebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA