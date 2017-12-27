Bursa'da Yılbaşı Öncesinde Bin 100 Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu

- Operasyondan görüntü,

Araçların kontrolünden görüntü,

Emniyet Müdürün mahalleyi ziyareti BURSA (AA) – Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla operasyonlar düzenleniyor.



Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ki 30 mahalleye Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş Ekipler Amirliği, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Osmangazi SÖS Büro Amirliği ve Ahlak Büro Amirliğinden bin 100 polisin katılımıyla, sabit nokta ve umuma açık yerlerde, "Huzur Operasyonu" yapıldı.



Gruplara ayrılan ekipler, mahallelerde şüpheli gördükleri çok sayıda kişinin üst aramasını yaptı, kimliklerini sorguladı.



Şüpheli araçları durdurarak arama yapan ekipler, umuma açık alanlarda da kontroller gerçekleştirdi.



Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 'Huzur Operasyonu'nun düzenlendiği Hacivat mahallesine gelerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Çocuklara hediyeler verdi.



Bir kahvehanede vatandaşlar ile sohbet eden Ak, uyuşturucuya savaş açtıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Buna hep beraber savaş açtık. Tabi biz polis olarak tek başına bunun üstesinden gelemeyiz. Sizlerinde desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz terörü nasıl belli bir noktaya getirdiysek bunu da öyle yapacağız." dedi.