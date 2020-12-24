Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi 7 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği facianın ardından ikinci bir facia Bursa polisi tarafından önlendi Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi...

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi

7 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği facianın ardından ikinci bir facia Bursa polisi tarafından önlendi

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 250 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkinin yayılmasını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda; Osmangazi ilçesinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 210 litre şişelenmiş, satışa arz edilecek vaziyette sahte içki, 46 adet içki aroması, 40 litre sahte içki yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 5607 SKM ve TCK 186. Madde kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL