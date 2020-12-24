Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi

24.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:37

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi 7 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği facianın ardından ikinci bir facia Bursa polisi tarafından önlendi Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi...

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi

7 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği facianın ardından ikinci bir facia Bursa polisi tarafından önlendi

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 250 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkinin yayılmasını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda; Osmangazi ilçesinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 210 litre şişelenmiş, satışa arz edilecek vaziyette sahte içki, 46 adet içki aroması, 40 litre sahte içki yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 5607 SKM ve TCK 186. Madde kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi
Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi
Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi
Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi
Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Burak Özçivit Birkan Sokullu Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Can Bartu Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:38:21. #1.14#
title