Bursa'da yıl başından bu yana düzenlenen asayiş operasyonlarında 813 kişi tutuklandı
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Bursa'da yıl başından bu yana düzenlenen asayiş operasyonlarında 813 kişi tutuklandı

03.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:52
Bursa'da yıl başından bu yana düzenlenen asayiş operasyonlarında 813 kişi tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1531 şüpheliden 813'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1531 şüpheliden 813'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet, gasp, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık ile ahlak büro amirliği ekiplerince Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 1531 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen bu zanlılardan 813'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 56 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 166 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden ise 76'sı tutuklandı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 200 kişiden 182'si tutuklanırken, Hırsızlık Büro Amirliği'nin operasyonlarında yakalanan 497 zanlının da 185'i tutuklandı.

Yankesicilik ve Doandırıcılık Büro Amirliği ile Ahlak Büro Amirliği ekiplerin çalışmalarında gözaltına alınan 668 şüpheliden 370'i tutuklandı.

Yine Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, denetlenen 1324 iş yerinden 708'ine cezai işlem uygulandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda da, haklarında 1 ile 36 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1789 kişi yakalandı.

Kayıp olarak aranan 1647 kişi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bulundu.

Öte yandan aranan 1065, hırsızlık ve yağma olayına karışan 160, uyuşturucu madde kullanan ve satan 635, ruhsatsız ve kesici alet taşıyan 350 ve ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 60 kişi de Motorsikletli Polis Timleri ve Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Bu çalışmalarda 417 tabanca, tüfek ve kesici alet ile 4 kilo 288 gram esrar ve 4 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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