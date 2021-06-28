Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü
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Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü

Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir binanın yıkımını gerçekleştiren ekskavatör ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir binanın yıkımını gerçekleştiren ekskavatör ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Sakarya Mahallesi'nde eski bir binanın yıkımını gerçekleştiren ekskavatör operatörü İ.A'nın manevra yapmak isterken fark edemediği inşaat sahasını hortumla sulayan işçi Yunus Emre Koçdemir (30), iş makinesi ile bina duvarı arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koçdemir'in yaşamını yitirdiği belirledi.

Koçdemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş makinesinin operatörü İ.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan yaşamını yitiren işçinin, aynı zamanda ekskavatörün sahibi Yaşar Koçdemir'in oğlu olduğu öğrenildi.

Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü
Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü
Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü
Bursa'da yıkım yapan ekskavatörle bina duvarı arasına sıkışan işçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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