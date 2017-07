Bursa'da Yetim Çocuklara Yaz Okulu

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve 150 yetim çocuğun eğitim göreceği Suffe Yaz Okulu başladı.



Bursa İHH tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Suffe Yaz Okulu, üçüncü kez kapılarını yetimlere açtı.



Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Bursa İHH Başkanı Hüseyin Kaptan, geçen yıllarda düzenlenen yaz okullarının çok verimli geçtiğini söyledi.



Bu yıl da düzenledikleri yaz okuluyla çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ümit ettiklerini belirten Kaptan, "4 hafta sürecek yaz okulu süresince çocuklara yüzmeden, at binmeye, Kur'an-ı Kerim'den siyer derslerine kadar birçok konuda eğitimler verilecek." dedi.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya da sunulan imkanların çocukların gelişmesine vesile olmasını dileyerek, "Bu hizmetin içinde yer alan tüm öğretmen arkadaşlarımı, gönüllü olarak bu çalışmada görev alan bütün mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bunlar bizim için gök kubbede kalacak hoş sedadan bir esinti olacak." diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ ise Suffe ashabının, Hazreti Muhammed'in ağzından çıkan her şeyi önce beyinlerine sonra kalplerine nakşettiğini vurguladı.



Çocuklara başarılar dileyen Karadağ, "İnşallah sizler de önce Kur'an-ı Kerim'i sonra Peygamber Efendimizin sünnetini önce beyinlerinize sonra kalplerinize nakşedersiniz. Kendinize güzel hedefler koyun. Yarın bu şehrin müdürleri, belediye başkanları, öğretmenleri sizler olacaksınız. Geleceğin Türkiye'si sizsiniz." ifadesini kullandı.



Törene, Suffe Yaz Okulu Proje Koordinatörü Cahit Gül ve çok sayıda davetli katıldı.



Suffe Yaz Okulu, 28 Temmuz'da sona erecek.