Yetim aileleri de bayram edecek
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Yetim aileleri de bayram edecek

Yetim aileleri de bayram edecek
Habermetre - Haberler | Ekonomi

17 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİYetim aileleri de bayram edecekBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nı herkes gibi yetim ailelerinin de sevinç ve huzur içerisinde geçirebilmeleri için 200 kurban alımı yaparak adreslerine teslim ediyor.

17 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Yetim aileleri de bayram edecek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nı herkes gibi yetim ailelerinin de sevinç ve huzur içerisinde geçirebilmeleri için 200 kurban alımı yaparak adreslerine teslim ediyor.

Dağıttığı Kart16 destek çekleriyle ihtiyaç sahiplerinin ve mahalle bakkallarının yüzünü güldüren, daha sonra ayakkabı ve hazır giyim sektöründeki esnafa yönelik yeni bir paketi devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kurban Bayramı öncesinde yetim aileleri için harekete geçti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen 200 aileye, Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından kurban alımı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz ile birlikte Kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti. Satış yapan esnafla sohbet eden Başkanvekili Murat Demir, yetim aileler için kurbanlık alışverişi yaptı. Tüm esnafın ve vatandaşların bayramını şimdiden tebrik eden Murat Demir, kurbanın, özünde yardımlaşma ve paylaşma olduğunu söyledi. Bu mübarek günlerde dostluk ve kardeşliğin pekiştirildiğini, yoksulların sevindirildiğini, sevdiklerimizle hasret giderildiğini, komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiğini belirten Murat Demir, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sevindirmek hem de esnafımıza destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde Kart16 bayram çeklerimizi devreye almıştık. 15 bin çocuğumuzun, en güzel bayramlıklarla bayramı karşılamasına vesile olmak bizler için büyük mutluluktur. Bir başka desteğimizi de yetim ailelere veriyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca belirlenen 200 aileye kurban alımı gerçekleştirdik. 116 ailemiz ise kurbanlıklarını canlı istedi. Bizler de kurbanlıkları araçlara yükleyerek kendilerine teslim ediyoruz. Geri kalan kurbanların kesimini biz yapıp ailelerimize teslim edeceğiz. Bu vesileyle tüm Bursalı hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, huzurlu ve mutlu bir şekilde bayram geçirilmesini temenni ediyorum" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetim aileleri de bayram edecek
Yetim aileleri de bayram edecek
Yetim aileleri de bayram edecek

Kaynak: Habermetre

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