Bursa'da yerli otomobil sevinci

27.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:58

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulması kararına ilişkin, "Bursa'ya yapılacak bu yatırım, artan nüfus ve ülkemizdeki genç işsiz oranına bakıldığında, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 25 bin kişinin hayatına dokunacak." ifadesini kullandı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, yerli otomobilin Bursa'da üretilmesine ilişkin kararı sevinçle karşıladıklarını bildirdi.

Yerli otomobilin Bursa'ya çok yakışacağını belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Bursa hem var olan dünyaca ünlü markaların otomobil fabrikaları ile hem de otomobil yan sanayisi ile otomotiv sektöründe ilk sırada. Yerli otomobil üretiminin Bursa'da yapılacak olması şehrimiz dinamizmine güç katacaktır. Bursa'ya yapılacak bu yatırım, artan nüfus ve ülkemizdeki genç işsiz oranına bakıldığında, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 25 bin kişinin hayatına dokunacaktır."

Kaynak: AA