Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada

BURSA'da, kısıtlamanın devam ettiği saatlerde domuzun yerleşim yerlerine inip, yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, kısıtlamanın devam ettiği saatlerde domuzun yerleşim yerlerine inip, yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de öğlen saatlerinde yerleşim yerindeki caddeye inen domuz, yol kenarındaki yeşillik alanlarda yiyecek aradı. Bu anlar, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Domuzun, uzun süre kaçmadan yiyecek araması dikkat çekti. Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen domuz, kısa süre çevredekiler arasında tedirginlik yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN