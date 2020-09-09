Bursa'da yerel gazete sahibinin rüşvet ve şantaj iddiasıyla tutuklanması
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Bursa'da yerel gazete sahibinin rüşvet ve şantaj iddiasıyla tutuklanması

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC), İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp rüşvet istediği öne sürülen kent merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi Necmi İ'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bursa'da yerel gazete sahibinin rüşvet ve şantaj iddiasıyla tutuklanması
09.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:09

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC), İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp rüşvet istediği öne sürülen kent merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi Necmi İ'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Necmi İ'nin BGC'ye başvurmasına karşın üye yapılmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir basın meslek örgütüne üye olamayan sözde gazeteci Necmi İ, gazetecilik meslek kuruluşları tarafından kabul edilmeyince 2014'te 'Tarafsız Gazeteciler Derneği'ni kurmuş, derneğin adını daha sonra 'Basın ve Gazeteciler Derneği' olarak değiştirmiştir. Aynı süreçte meslek etiğine yakışmayan girişimleri sonucu BGC öncülüğünde oluşturulan 'Bursa Etik Kurulu'nda sayısız dosyası bulunan bu kişinin, haberlerde 'gazeteci' olarak anılması, mesleğimiz açısından kabul edilemez bir durumdur. İletişim Başkanlığının internet sitesinden yapılan araştırmadan da anlaşılacağı üzere herhangi bir Basın Kartı sahibi değildir. Öte yandan, Necmi İ'nin aracının ön camında 2019'da Bursa'da yapılan miting için verilen basın yaka kartının olması, kaygı vericidir."

Gazetecilik mesleğine hak ettiği onurun yeniden kazandırılması, şantajcı, rüşvetçi, merdiven altı girişimlerin zaman geçirmeden iş birliği içinde önlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "BGC olarak defalarca vurguladığımız gibi Türk basını, başta gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' olmak üzere pek çok konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır. Aynı kapsamda 'internet yasası'nın da zaman geçirilmeden çıkarılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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