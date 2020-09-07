Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
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Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

BURSA'da bir yerel gazetenin sahibi olan Necmi İ.(40), polis ekiplerince rüşvet, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
07.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:57

BURSA'da bir yerel gazetenin sahibi olan Necmi İ.(40), polis ekiplerince rüşvet, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. İ.'nin Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da bir yerel gazete sahibi Necmi İ.'yi rüşvet, şantaj ve tehdit suçlarını işlediği iddiaları üzerine takibe aldı. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İ.'nin, kentteki birçok iş insanı, siyasetçi ve yerel gazete temsilcilerini tehdit ettiği ve şantaj yoluyla rüşvet almaya çalıştığı belirlendi.

Polis ekipleri yaptığı soruşturmada, İ.'nin İznik'te bir iş insanından kaçak villaları olduğu gerekçesiyle bu konuyu haber yapmamak için 200 bin lira istediği ortaya çıktı. İ.'nin iş insanına, "Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim" dediği öğrenildi. Necmi İ., iş insanından para almak için gittiği benzin istasyonunda polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.'nin sorgulanmak için Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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