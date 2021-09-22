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Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü Bursa'da yapımı yeni tamamlanan ahşap ev yangında küle döndü.

BURSA (İHA) - Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü

BURSA - Bursa'da yapımı yeni tamamlanan ahşap ev yangında küle döndü.

Yangın, dün gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cihatlı mahallesinde bulunan yapımı yeni tamamlanan ahşap bir evde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredekilerinde müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü

Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü

Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü

Bursa'da yeni yapılan ahşap ev küle döndü
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