Bursa'da yeni Adli Yıl törenle başladı

Bursa'da, yeni Adli Yıl'ın başlaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca tören düzenlendi.

Bursa'da, yeni Adli Yıl'ın başlaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca tören düzenlendi.

Bursa Adliyesi Atatürk Anıtı önündeki törende Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Bursa Barosu adına anıta çelenkler bırakıldı.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program tamamlandı.

Törene, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Başsavcı Vekilleri Hasan Yalçın, Hakan Demirci, Mehmet Ayaz, Mustafa Dede, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

Program sonrası Başsavcı Şen'i makamında ziyaret eden Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, tebriklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz