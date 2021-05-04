Bursa'da yaz mevsimi begonya ve kadife çiçeğiyle karşılanacak
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Bursa'da yaz mevsimi begonya ve kadife çiçeğiyle karşılanacak

Bursa'da yaz mevsimi begonya ve kadife çiçeğiyle karşılanacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan 8 milyon metrekareyi aşkın yeşil alanda yaz mevsimine hazırlık kapsamında bakım, budama ve çiçek dikim faaliyetleri sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan 8 milyon metrekareyi aşkın yeşil alanda yaz mevsimine hazırlık kapsamında bakım, budama ve çiçek dikim faaliyetleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa'yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yeşil alan, refüj, park ve bahçe gibi alanlarda yaz hazırlıklarına başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir sorumluluğundaki 8 milyon 264 bin 973 metrekare yeşil alanda düzenli olarak rutin çapa, motorlu tırpan, çim biçme, çiçek dikimi ve temizlik işleri yapılıyor.

Son bir haftada yapılan çalışmalarda 80 bin begonya ve kadife çiçeği dikildi. Refüjler başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda düzenli olarak ot biçme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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