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Bursa'da yaz geceleri tiyatro ile başka güzel

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 'Sanat Mahallemde' etkinlikleri kapsamında mahalle mahalle gezen sahneye dönüşen tırın rotası bu kez Ertuğrul Mahallesi oldu.

Bursa'da yaz geceleri tiyatro ile başka güzel
13.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:39

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 'Sanat Mahallemde' etkinlikleri kapsamında mahalle mahalle gezen sahneye dönüşen tırın rotası bu kez Ertuğrul Mahallesi oldu. Ertuğrul Mahallesi sakinleri açık havada Geleneksel Türk Tiyatrosunun anonim örneklerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu metninden derlenen Eskici adlı oyunu büyük bir keyifle izledi.

Korona virüsle mücadele sürecinde etkinliklerinin büyük bir bölümünü internet üzerinden online olarak gerçekleştiren ve vatandaşların evlerinde kaliteli zaman geçirmesine destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, normalleşmeyle birlikte sanatı vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. 'Sanat Mahallemde' projesi ise köy bucak her noktaya ulaşmayı amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının sanat tırı mahalle mahalle geziyor. Bu kez rotayı Ertuğrul Mahallesi'ne çeviren sanat tırı mahalle sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı.

Tiyatro severlere sanatla dolu bir yaz yaşatmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosunun anonim örneklerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu metninden derlenen Eskici adlı oyunu, Ertuğrul Mahallesi sakinleri için oynadı. İzleyicilerin sosyal mesafe düzenine göre oturduğu oyunun hikayesi kısaca şöyle: "Kavuklu efendi işsizliğine çare ararken, çocukluk arkadaşı Pişekar efendiye rastlar. Pişekar Efendi, mahallesindeki eskici Abdi efendinin, kendisine bir yamak aradığını, ona bir yamak bulmasını istediğini Kavuklu efendiye söyler. Artık Kavuklu Efendi ayakkabı, çarık tamircisi olan eskici dükkanında yamak olmuştur. Ortaoyunundaki değişik tiplemelerin çarık tamiri için Kavuklu efendiye gelmesiyle, komik olaylar yaşanır. Klasik orta oyunu hikayeleri gereği, oyun bitiminde çelebi ve zennelerden biri evlenir ve düğün olur. Oyun Ertuğrul Mahallesi izleyicisinden tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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