Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
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Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yayaya çarpan taksici mahalleli tarafından darp edilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da yayaya çarpan taksici mahalleli tarafından darp edilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında seyir halindeyken önünü çıkan yayaya çarpmasının ardından mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri mahalleliyi zor sakinleştirdi.

O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi
Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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