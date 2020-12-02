Bursa'da yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza
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Bursa'da yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza

02.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:45
Bursa'da yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere idari para cezası verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin yaya geçitlerinde yaptığı uygulama bir saat sürdü.

Ahmet Akyollu Caddesi'ndeki çalışmada, yayaların öncelikli geçiş hakkı olan geçitlerde kurallara uymayan sürücüler durduruldu.

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Bu sürücülerden bazıları itiraz etti ancak trafik polisleri, uygulamanın kameralarla kayıt altında alındığını bildirdi.

Ekipler tarafından her bir sürücüye 598 lira olmak üzere 41 kişiye toplam 24 bin 518 lira ceza verildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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