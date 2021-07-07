Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor
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Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetimlerine devam ediyor.

- Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri caddeyi kullanan sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyarırken, yapılan denetimler esnasında yaya geçidi üzerinde yayalara öncelik tanımayan 2 sürücüye 652 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor
Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor
Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor
Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kösle

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