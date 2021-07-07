Bursa'da yaya önceliği denetimleri devam ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetimlerine devam ediyor.