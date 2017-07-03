Bursa'da Yatalak Hasta Adam Denizde Boğuldu

BURSA'nın Gemlik İlçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, 51 yaşındaki Adem Deveci boğularak öldü.



Bir süreden bu yana evinde yatakta tedavi gören Adem Deveci, eşi ve çocukları tarafından serinlemesi için Büyük Kumla Mahallesi yakınlarındaki sahile götürüldü. Ailesinin yardımıyla denize sokulduğu öğrenilen Adem Deveci, boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan Deveci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deveci'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.



- Gemlikbursa